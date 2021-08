Sainte-Croix-en-Jarez Chartreuse de Sainte-Croix Loire, Sainte-Croix-en-Jarez Visite guidée à la Chartreuse de Sainte-Croix Chartreuse de Sainte-Croix Sainte-Croix-en-Jarez Catégories d’évènement: Loire

Découvrez le destin hors du commun de ce village, installé dans une Chartreuse. Partez sur les traces des moines Chartreux qui ont habité les lieux. Vie quotidienne des moines, peintures murales, stalles du XVe siècle, façade fortifiée, vie communautaire… Poussez les portes et la Chartreuse vous livre ses trésors. Durée : 1 h 30

Entrée libre – préinscription requise

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

