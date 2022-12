Visite guidée à la Bank Redon Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

2022-12-19 11:00:00 – 2022-12-19 12:30:00

Ille-et-Vilaine Redon Découvrez l’univers spectaculaire de La Dynamo et ses nombreuses marionnettes ! Un comédien marionnettiste vous invite à un voyage marionnettique, une déambulation dans ce lieu atypique, l’ancienne Banque de France de Redon et met en lumière les univers singuliers des quatre compagnies qui composent La Dynamo : Drolatic Industry, Rouge Bombyx, It’s Tÿ Time et On t’a vu sur la pointe. contact@la-dynamo.fr +33 7 62 41 47 72 http://www.la-dynamo.fr/ La Bank 7 Rue des Douves Redon

