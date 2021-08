Le Havre Maison du patrimoine Le Havre, Seine-Maritime Visite guidée à deux voix : Perret la nuit… Maison du patrimoine Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Visite guidée à deux voix : Perret la nuit… Maison du patrimoine, 18 septembre 2021, Le Havre. Visite guidée à deux voix : Perret la nuit…

Maison du patrimoine, le samedi 18 septembre à 19:00

À la nuit tombante, la ville d’Auguste Perret dévoile un autre visage. En compagnie d’un guide et du comédien Jean-Pierre Guiner, profitez de cette ambiance particulière pour redécouvrir l’architecture de la Reconstruction et rencontrer les grandes figures du Havre d’après-guerre. Règlements, articles de presse, interviews et textes littéraires ponctuent la déambulation dans le centre reconstruit. Une évocation vivante et savoureuse des années 1950 au Havre !

RDV à la Maison du Patrimoine, durée : 2h.

En compagnie d’un guide et du comédien Jean-Pierre Guiner, profitez de la nuit tombante pour redécouvrir l’architecture du centre reconstruit. Maison du patrimoine 181 Rue de Paris, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T19:00:00 2021-09-18T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Maison du patrimoine Adresse 181 Rue de Paris, 76600 Le Havre Ville Le Havre lieuville Maison du patrimoine Le Havre