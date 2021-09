Coutances vania durand Coutances, Manche Visite guidée à deux voix d’un atelier de tapissier décorateur vania durand Coutances Catégories d’évènement: Coutances

vania durand, le dimanche 19 septembre à 14:30

Dans la lignée des artisans tisserands de Coutances du Moyen Âge au XVIIe siècle, Vania Durand a installé son activité d’artisan-tapissier en ville depuis 1997 avec Juliette Pirat. Avec Valérie, guide-conférencière, ils présenteront leur atelier dans la perspective historique des savoir-faire coutançais. Dans la lignée des artisans tisserands d’autrefois à Coutances, découvrez un savoir-faire lié au travail du tissu dans l’atelier de Vania Durand. vania durand 20 rue de Regnéville 50200 coutances Coutances Manche

