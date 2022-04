Visite guidée à deux voix du Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Départ : place du Commandant Jean l’Herminier Un descendant d’armateur négrier et un descendant d’esclave vous emmèneront ensemble sur les routes de l’Histoire de Nantes, du quai de la Fosse à la passerelle Victor Schoelcher en passant par le Mémorial, pour les 10 ans de celui-ci. Ils partageront leurs regards particuliers à la fois sur l’Histoire de la traite à Nantes et leurs histoirespersonnelles. Proposée par la Coque Nomade – Fraternité. Dans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage Centre-ville Nantes 44000

