Villeneuve-lès-Avignon

Visite guidée à deux voix de l'exposition de Pablo Garcia "Buffet des anciens élèves"

Musée Pierre de Luxembourg, le dimanche 19 septembre à 14:30

L’exposition _Buffet des anciens élèves_ de Pablo Garcia s’étend sur les trois sites villeneuvois de la Chartreuse, du Fort Saint-André et du musée Pierre-de-Luxembourg. Son titre renvoie directement à un album de L’Atelier, collectif de rap alternatif des années 2000…. Le ton est donné ! Pour ce dernier week-end de présentation, une visite à deux voix du musée Pierre-de-Luxembourg avec l’artiste et un médiateur, vous donnera les clefs de lecture d’une exposition où domine la question de l’adolescence, du sens critique, de la transgression, de la foi et de l’amour.

Durée : 1h, entrée dans la limite des places disponibles

Regards croisés entre l'artiste et le médiateur autour de "Sous le signe du V", partie de l'exposition déployée au musée Pierre-de-Luxembourg. Musée Pierre de Luxembourg 3 rue de la République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Villeneuve-lès-Avignon Autres Lieu Musée Pierre de Luxembourg Adresse 3 rue de la République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon Ville Villeneuve-lès-Avignon lieuville Musée Pierre de Luxembourg Villeneuve-lès-Avignon