le dimanche 19 septembre

La visite de la cathédrale, parties basses et hautes, sera proposée à deux voix avec une guide et le père Jamelot, curé de la paroisse de Coutances. De l’architecture romane d’origine au gothique normand, le monument livrera ses secrets par la voix de l’histoire et du clergé.

Réservation à l’Office de Tourisme, pour la visite des parties hautes : accessible à partir de 10 ans, déconseillé aux personnes sujettes au vertige.

2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

