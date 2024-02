Visite guidée à destination des personnes non-voyantes et mal-voyantes Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, samedi 16 mars 2024.

Visite guidée à destination des personnes non-voyantes et mal-voyantes Découvrez le Musée avec cette visite adaptée aux personnes non-voyantes et mal-voyantes Samedi 16 mars, 10h30 Musée d’histoire naturelle de Lille Sur réservation

Venez découvrir la grande variété des collections que le Musée abrite. Fossiles, reconstitutions de dinosaures, animaux naturalisés et squelettes… tous ces spécimens concourent à la construction et à la transmission d’un savoir scientifique en perpétuelle évolution !

À travers cette visite, découvrez également l’histoire du bâtiment et des collections, ainsi que le projet de rénovation du Musée qui vous sera dévoilé !

Le parcours sera ponctué d’éléments à toucher afin de mieux appréhender la découverte du lieu.

Sur réservation / Infos résa 03.28.55.30.88 / sdinallo@mairie-lille.fr

