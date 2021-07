Visite guidée à Carouge: Développement Durable Jardin Mairie de Carouge, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Carouge (GE).

Jardin Mairie de Carouge, le samedi 17 juillet à 03:30

**Passionnés, concernés ou simples curieux**, cette visite est pour vous ! Venez découvrir une autre facette de Carouge, engagée depuis 2003, souvent en pionnière, dans la mise en place d’un ambitieux programme pour le développement durable. Elle a notamment été récompensée par le label «Cité de l’énergie» depuis 2008. Certes, les transformations ne sont pas toujours visibles au premier regard. Nous vous proposons une visite pour comprendre comment les notions de développement durable et d’énergies renouvelables sont mises en pratique au quotidien par divers acteurs de ce territoire. _Au fil de la promenade_, vous pourrez le constater dans la construction – ancienne et nouvelle –, la biodiversité et la gestion des énergies avec les serres, les parcs et les plantations – le recyclage des déchets, mais aussi celui moins connu des _invendus alimentaires –, la mobilité douce et la sensibilisation des habitants, des écoles et des entreprises._ Vous pouvez participer sans vous inscrire à l’avance, rendez-vous à la mairie de Carouge, Place du marché 14. 15h30 / Gratuit Next Saturday (July 17), in partnership with the city of Carouge, we invite you to discover our beautiful sardinan city: »Carouge, sustainable city » Passionate, concerned or just curious, this visit is for you! Discover another aspect of Carouge, often pioneer in the implementation of an ambitious program for sustainable development. It was notably awarded the label “Energy City “since 2008. We offer a walking tour to understand how the concepts of sustainable development and renewable energy are practiced daily by various actors of the territory. Along the walk you will see in the construction biodiversity and energy management with greenhouses, parks and plantations. Meet us at the town hall, Place du marché 14. 15 h30 / Free

Une balade, c’est toujours chouette. Alors si en plus on vous y explique toutes les actions menées par la Ville de Carouge en matière de développement durable, ça devient carrément immanquable !

Jardin Mairie de Carouge Place du Marché 14 Carouge (GE)



