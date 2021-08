Visite guidée à bord du train des merveilles Gare de Nice-Ville, 18 septembre 2021, Nice.

Visite guidée à bord du train des merveilles

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Gare de Nice-Ville

Embarquez pour une visite guidée à bord du train des merveilles ! Un des plus beaux trajets ferroviaires d’Europe ! De Nice à Tende, partez à la découverte des villages perchés ou nichés au creux des vallées du Paillon, de la Bévéra et de la Roya, et découvrez les vallées du Paillon, de la Bévéra, de la Roya, et découvrez les joyaux de l’art baroque piémontais.

Achat d’un titre de transport

Gare de Nice-Ville Avenue Thiers 06000 Nice Nice Quartier Jean-Médecin Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:15:00 2021-09-18T17:20:00;2021-09-19T09:15:00 2021-09-19T17:20:00