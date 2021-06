Beauvais Maladrerie Saint-Lazare Beauvais, Oise Visite guidée « 5 sens » & atelier land art Maladrerie Saint-Lazare Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Visite sensitive et ludique du jardin d’inspiration médiévale (5 sens) Cette visite permet de découvrir le jardin d’inspiration médiévale de la Maladrerie, d’appréhender les plantes à partir des sens, mais aussi de mieux connaître l’utilisation des plantes au Moyen-Age. Ateliers autour du land art en lien avec le jardin de la maladrerie – collages et assemblages des différents minéraux et végétaux

Entrée libre

2021-07-08T11:00:00 2021-07-08T15:00:00

