Visite guidée 2022 : Saint Léon sur Vézère Saint-Léon-sur-Vézère, 14 juillet 2022, Saint-Léon-sur-Vézère.

Visite guidée 2022 : Saint Léon sur Vézère Saint-Léon-sur-Vézère

2022-07-14 21:00:00 – 2022-07-14

Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Lové dans une boucle de la Vézère le bourg de Saint Léon parait aujourd’hui bien calme et pacifique. Pourtant une histoire agitée et industrieuse a façonné ce petit village. A la lueur de nos torches, sortons des sentiers battus et ensemble essayons de comprendre comment un si petit village peut regrouper deux si grands châteaux ? Quels secret de l’architecture romane rend l’église de St Léon si parfaite et si harmonieuse ? Ensemble, parcourons les berges à la recherche des vestiges de ce qui fut l’un des ports fluviaux les plus actifs de la région.

Visite assurée par un guide professionnel de l’agence Périgord Welcome.

Réservation impérative en ligne.

Cette visite n’est pas adaptée aux enfants de moins de 10 ans.

Lové dans une boucle de la Vézère le bourg de Saint Léon parait aujourd’hui bien calme et pacifique. Pourtant une histoire agitée et industrieuse a façonné ce petit village. A la lueur de nos torches, sortons des sentiers battus et ensemble essayons de comprendre comment un si petit village peut regrouper deux si grands châteaux ? Quels secret de l’architecture romane rend l’église de St Léon si parfaite et si harmonieuse ? Ensemble, parcourons les berges à la recherche des vestiges de ce qui fut l’un des ports fluviaux les plus actifs de la région.

Visite assurée par un guide professionnel de l’agence Périgord Welcome.

Réservation impérative en ligne.

Cette visite n’est pas adaptée aux enfants de moins de 10 ans.

+33 5 53 51 82 60

Lové dans une boucle de la Vézère le bourg de Saint Léon parait aujourd’hui bien calme et pacifique. Pourtant une histoire agitée et industrieuse a façonné ce petit village. A la lueur de nos torches, sortons des sentiers battus et ensemble essayons de comprendre comment un si petit village peut regrouper deux si grands châteaux ? Quels secret de l’architecture romane rend l’église de St Léon si parfaite et si harmonieuse ? Ensemble, parcourons les berges à la recherche des vestiges de ce qui fut l’un des ports fluviaux les plus actifs de la région.

Visite assurée par un guide professionnel de l’agence Périgord Welcome.

Réservation impérative en ligne.

Cette visite n’est pas adaptée aux enfants de moins de 10 ans.

©OT LDVV

Saint-Léon-sur-Vézère

dernière mise à jour : 2022-04-26 par