Visite guidée 2022 : Rouffignac, 18 août 2022, .

Visite guidée 2022 : Rouffignac

2022-08-18 – 2022-08-18

Mars 44 : la France est divisée, les troupes allemandes et leurs collaborateurs pressentent leurs fins proches. Est-ce cela qui les rend encore plus agressifs et violents ? Un village du Périgord va, en particulier, en faire la douloureuse expérience. Rouffignac dans les derniers jours mars 44 sera brulé par les troupes d’occupation, sa population souffrira la torture, la déportation, le meurtre.

A travers une visite nocturne nous tenterons de comprendre les mécanismes qui aboutirent au drame qui se joua ce jour-là dans ce village du Périgord.

Visite assurée par un guide professionnel de l’agence Périgord Welcome.

Réservation impérative en ligne.

dernière mise à jour : 2022-04-26 par