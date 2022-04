Visite guidée 2022 : Montignac-Lascaux Montignac, 11 août 2022, Montignac.

Visite guidée 2022 : Montignac-Lascaux Montignac

2022-08-11 21:00:00 – 2022-08-11

Montignac Dordogne

A la lueur des lanternes nous explorerons le vieux Montignac. A travers ses rues et demeures anciennes nous chercherons à comprendre sa fondation, son développement et les mutations qui lui donnèrent sa forme actuelle. Nous parcourrons ses rues commerçantes et populeuses, ses couvents hospitaliers, ses faubourg industrieux. Nous examinerons les vestiges médiévaux pour retrouver l’emprise du premier pont, les murailles, les canaux et moulins qui animaient la ville. Nous tenterons à travers les brumes du temps de faire apparaitre le bourg médiéval de Montignac.

Visite assurée par un guide professionnel de l’agence Périgord Welcome.

Réservation impérative en ligne.

Cette visite n’est pas adaptée aux enfants de moins de 10 ans

Montignac

