Visite guidée 2022 : Miremont
Mauzens-et-Miremont

Visite guidée 2022 : Miremont Mauzens-et-Miremont, 18 août 2022, Mauzens-et-Miremont. Visite guidée 2022 : Miremont Mauzens-et-Miremont

2022-08-18 – 2022-08-18

A la lueur des lanternes, nous explorerons Miremont. Visite assurée par un guide professionnel de l'agence Périgord Welcome. Cette visite n'est pas adaptée aux enfants de moins de 10 ans. Réservation obligatoire en ligne, ouverte à partir du 21 juin.

+33 5 53 51 82 60

2022-08-18

