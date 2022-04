Visite guidée 2022 : Limeuil Limeuil, 7 juillet 2022, Limeuil.

Visite guidée 2022 : Limeuil Limeuil

2022-07-07 21:00:00 – 2022-07-07

A la tombée de la nuit, partons à la découverte du village médiéval de Limeuil, situé à la confluence de la Dordogne et de la Vézère. L’obscurité et la lueur des torches créerons l’atmosphère idéale pour oublier le présent et partir à la rencontre du passé commercial et de la vie quotidienne des artisans, commerçants, paysans et gabariers de Limeuil en passant par les rues et les ruelles obscures qui nous mèneront du port au sommet de la falaise, à proximité de l’emplacement de l’ancien château médiéval et de son passé riche en rebondissements!

Visite guidée assurée par un guide professionnel de l’agence Périgord Welcome.

Réservation impérative en ligne.

Cette visite n’est pas adaptée aux enfants de moins de 10 ans.

©F Gauchez

