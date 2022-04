Visite guidée 2022 : Les Eyzies Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

Les Eyzies Dordogne Les Eyzies est un village connu comme la “Capitale Mondiale de la Préhistoire”… C’est sous les étoiles, à la lueur des lanternes, que votre guide-conférencière (Marie), vous révélera les secrets de cet épicentre semi-troglodytique encaissé sous les falaises de la “Vallée de l’Homme”. Car cette commune de la Vallée Vézère, n’a pas vu le jour comme les autres villages du cru!

