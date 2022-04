Visite guidée 2022 : Le Bugue Le Bugue Le Bugue Catégories d’évènement: Dordogne

Le Bugue

Visite guidée 2022 : Le Bugue Le Bugue, 28 juillet 2022, Le Bugue. Visite guidée 2022 : Le Bugue rue du jardin public Devant la bibliothéque Le Bugue

2022-07-28 21:00:00 – 2022-07-28 rue du jardin public Devant la bibliothéque

Le Bugue nous surprend… Ce village aux allures récentes du XIX siècle nous réserve un passé commençant depuis la préhistoire, jusqu'à nos jours, lié au fil de l'eau grâce à la Vézère sur laquelle ce bourg veille tout en nous ouvrant la porte de la "Vallée de l'Homme"… Lors de notre visite nocturne aux airs flamboyant, nous ouvrons les pages de son histoire, son ancien quartier présent au Moyen-Âge, le tout parsemé d'anecdotes et d'une légende sans oublier des personnages clés ! Visite assurée par un guide professionnel de l'agence Périgord Welcome. Cette visite n'est pas adaptée aux enfants de moins de 10 ans. Réservation impérative en ligne. +33 5 53 51 82 60

rue du jardin public Devant la bibliothéque Le Bugue

