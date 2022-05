Visite guidée

2022-07-10 – 2022-07-10 Mise en lumière du bourg historique et de ses richesses. Balade culturelle et familiale animée par une guide conférencière

Des Templiers au trésor de la mairie, de Napoléon III à Victor Hugo, de porte en porte, promenez-vous entre passé et modernité dans le chef lieu de la vallée. Inscription office de tourisme (30 personnes max).

Tout public.

dernière mise à jour : 2022-04-08

