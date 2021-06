Sergeac Sergeac Dordogne, Sergeac Visite guidée 2021 : Sergeac Sergeac Sergeac Catégories d’évènement: Dordogne

Sergeac Dordogne Sergeac Sergeac est un village paisible mais ses imposantes et anciennes bâtisses de pierre cachent bien des histoires Parmi les anciens seigneurs de Sergeac figurent les célèbres templiers. Beaucoup de légendes circulent sur leurs comptes mais qui étaient-ils vraiment ? Quelle traces ont-ils laissées de leur passage à Sergeac ? A la lueur de nos torches nous examinerons l'église du village, une très ancienne croix de pierre, une demeure massive et essayerons de révéler les secrets des templiers. Visite guidée assurée par un guide professionnel de l'agence Périgord Welcome. Réservation impérative en ligne. +33 5 53 51 82 60 dernière mise à jour : 2021-06-15

Visite guidée 2021 : Sergeac 2021-08-19