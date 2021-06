Visite guidée 2021 : Fanlac Fanlac, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Fanlac.

Visite guidée 2021 : Fanlac 2021-07-22 – 2021-07-22

Fanlac Dordogne

Fanlac est un village typique du Périgord comme il en existe d’autres mais une œuvre littéraire a bouleversé son destin. Eugene Leroy, un auteur local du 19eme siècle, en fait le décor d’un roman qui va connaitre un immense succès : Jacquou Le croquant. Plusieurs fois adapté à la télé et au cinéma le village sera utilisé comme décor. Depuis plus d’un siècle maintenant le village est associé à cette histoire et à son personnage principal : Jacquou, paysan pauvre et rebelle en quête de justice. A la nuit venue, cette visite vous propose de découvrir entre Histoire et fiction : le village, le roman et son auteur, un personnage haut en couleur.

Visite assurée par un guide professionnel de l’agence Périgord Welcome.

Réservation impérative en ligne

