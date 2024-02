Visite guidée 1935-1945, Verneuil ville épargnée ? Verneuil d’Avre et d’Iton, dimanche 7 avril 2024.

Visite guidée 1935-1945, Verneuil ville épargnée ? Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Dans le cadre du 80e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie, une grande opération, en partenariat entre la Région Normandie et la Fédération des Guides de Normandie, a pour but de faire redécouvrir aux Normands les richesses de leur patrimoine liées au Débarquement et à la Bataille de Normandie.

Dimanche 7 avril, Valentine Léger, guide conférencière indépendante, vous propose une visite guidée de Verneuil-sur-Avre, capitale du sud de l’Eure, classée parmi les 100 Plus Beaux détours de France.

Dans quelle mesure peut-on dire qu’une ville a été épargnée par les affres de la guerre ? Si vous passez à Verneuil-sur-Avre, connue et appréciée pour son patrimoine, notamment médiéval, sans doute la trouverez-vous charmante. A croite qu’elle est « passée entre les bombes ». Pourtant la guerre, ce ne sont pas que les destructions et les combats. A Verneuil, ce fut aussi l’Occupation, l’adaptation, l’exode, la Résistance et enfin, la Libération.

Cette visite vous est offerte par la Fédération des Guides de Normandie, avec le soutien de la Région Normandie.

Nombre de places limité. Inscriptions obligatoire sur https://guidesdenormandie.fr/evenement/1939-1945-verneuil-ville-epargnee/

Début : 2024-04-07 15:00:00

fin : 2024-04-07 16:00:00

Verneuil-sur-Avre

Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie legervalentine.guide.76@outlook.fr

