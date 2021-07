Meaux Musée de la Grande Guerre Meaux, Seine-et-Marne Visite guidée : 1914-1918, histoire d’un conflit Musée de la Grande Guerre Meaux Catégories d’évènement: Meaux

Seine-et-Marne

Visite guidée : 1914-1918, histoire d’un conflit Musée de la Grande Guerre, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Meaux. Visite guidée : 1914-1918, histoire d’un conflit

Musée de la Grande Guerre, le dimanche 11 juillet à 11:00

Cette visite vous fait voyager dans le temps pour mieux comprendre l’histoire des soldats durant la Grande Guerre et leur quotidien dans les tranchées.

Tarif : inclus dans le billet d’entrée au musée , réservation à l’accueil ou sur notre site internet

Voyagez dans le temps pour mieux comprendre l’histoire des soldats Musée de la Grande Guerre Rue Lazare Ponticelli 77100 Meaux Meaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-11T11:00:00 2021-07-11T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Meaux, Seine-et-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de la Grande Guerre Adresse Rue Lazare Ponticelli 77100 Meaux Ville Meaux lieuville Musée de la Grande Guerre Meaux