2022-07-21 – 2022-07-21

Présentation d'ancien matériel téléphonique avec l'association De Fil en Fibre. Proposée dans le cadre du Centenaire du Territoire de Belfort. Prévoir baskets. Dès 12 ans. Tarifs : de 2,50 € (12-17 ans) à 5 € (adulte). www.helloasso.com/associations/belfort-tourisme. Informations : 03 84 55 90 90.

