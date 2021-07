Paris Cité internationale universitaire de Paris Paris Visite guide « Une Cité d’artistes » Cité internationale universitaire de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite guide « Une Cité d'artistes » Cité internationale universitaire de Paris, 1 août 2021

de 14h30 à 16h30

payant

A l’occasion du festival « Cet été, laissez-vous guider ! » nous vous invitons à découvrir l’univers artistique de trois maisons de pays: la Maison du Mexique, la Maison du Japon et la Maison du Maroc*. Découvrez l’univers artistique de la Cité internationale Créée en 1925 pour héberger des étudiants et chercheurs internationaux, la Cité internationale possède un patrimoine exceptionnel. Son parc paysager de 34 ha accueille une quarantaine de maisons dont l’univers architectural et artistique reflète l’identité d’un pays ou d’une région du monde. Lieux d’exposition et de création, les maisons de la Cité internationale abritent des trésors artistiques insoupçonnés à l’intérieur de leurs espaces. Ce parcours de 2h vous permettra notamment de contempler, une réplique d’un calendrier aztèque découvert à Mexico en 1790, des fresques du célèbre peintre japonais Foujita et des décors mettant en valeur l’artisanat traditionnel du Maghreb. Belle visite à toutes et à tous ! Animations -> Visite guidée Cité internationale universitaire de Paris 17 Boulevard Jourdan Paris 75014

Contact :L/OBLIQUE, centre de valorisation du patrimoine 0176212696 visites@ciup.fr https://www.ciup.fr/l-oblique/ 0647892419 visites@ciup.fr

2021-08-01T14:30:00+02:00_2021-08-01T16:30:00+02:00

©Mario Pignata Monti

