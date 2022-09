VISITE GUID√âE ‘BALADE ARCHITECTURALE’

VISITE GUID√âE ‘BALADE ARCHITECTURALE’, 30 septembre 2022, . VISITE GUID√âE ‘BALADE ARCHITECTURALE’



2022-09-30 – 2022-09-30 Plongez au c≈ìur de la station bauloise et découvrez la diversité de son architecture de sa création au XXIe siêcle !

Aprês les visites « Quartier du centre-ville : villas et architecture » et « Quartier du Casino: échappée balnéaire », cette nouvelle balade vous fait découvrir la richesse du patrimoine baulois entre hôtels, églises, commerces, immeubles du front de mer et villas. Confort de visite :¬†

Gratuit sur réservation auprês de nos équipes :¬†canne-siêges,¬†appareils amplificateur de son et¬†fauteuil électrique¬† dernière mise à jour : 2022-09-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville