Visite greeters : découverte de l'arboretum du parc du château
Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

Visite greeters : découverte de l'arboretum du parc du château
Arboretum – Parc du château
Allée Aloïs Monnet
Bagnoles de l'Orne Normandie
2022-08-11

2022-08-11 – 2022-08-11 Arboretum – Parc du château Allée Aloïs Monnet

Organisée par Jean-Pierre Bernier. Au cours d'une promenade dans le parc du château, Jean-Pierre Bernier vous invite à découvrir les principales essences parmi les 168 espèces répertoriées. Réservation possible jusqu'à la veille 18h, à l'Office de Tourisme.

Arboretum - Parc du château
Allée Aloïs Monnet
Bagnoles de l'Orne Normandie
Orne

