Visite Greeter avec Michel Louvel La Ferté Macé, 7 septembre 2022, La Ferté Macé.

Visite Greeter avec Michel Louvel centre-ville ancienne gare avenue thiers La Ferté Macé

2022-09-07 14:30:00 14:30:00 – 2022-09-07 centre-ville ancienne gare avenue thiers

La Ferté Macé Orne

Deux monuments de 1901, d’une ville triomphante à découvrir, La Caisse d’épargne et l’Hôtel-de-ville

Premier site : La Caisse d’épargne, son histoire, son environnement (café, usine…)

Second site : L’hôtel-de-ville Les symboles de ce monument républicain

Présentations de son musée des beaux-arts et de quelques pépites

départ 14h30 de l’office de tourisme

Durée : 2h

sur réservation

6 personnes maximum

