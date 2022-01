Visite Greeter avec Michel Louvel La Ferté Macé La Ferté Macé Catégories d’évènement: La Ferté-Macé

La Ferté Macé Orne Sur les traces de l’Italien, Octave dematteo

Arrivée d’Octave Dematteo en France Histoire de son entreprise de bâtiment

Promenade en centre-ville de La Ferté-Macé en découvrant les différends bâtiments qu’il a construit (usines, pavillons préfabriqués, décors en faux bois, sa maison, école…)

départ 14h30 de l’ancienne gare

Durée : 2h

sur réservation

