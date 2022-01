Visite Greeter avec Bernard Blondeel La Ferté Macé La Ferté Macé Catégories d’évènement: La Ferté-Macé

Visite Greeter avec Bernard Blondeel La Ferté Macé, 15 septembre 2022, La Ferté Macé. Visite Greeter avec Bernard Blondeel La Ferté Macé

2022-09-15 14:00:00 14:00:00 – 2022-09-15

La Ferté Macé Orne La Ferté Macé Thème : un village médiéval

Organisation spatiale et développement d’une petite ville à l’époque médiévale entre Haute et Basse Cour, empreinte sauvegardée de la vie paroissiale avant d’être une commune au sens moderne

départ 14h de l’Office de Tourisme Thème : un village médiéval

départ 14h de l’Office de… +33 2 33 37 10 97 Thème : un village médiéval

départ 14h de l’Office de Tourisme La Ferté Macé

