Visite Greeter avec Bernard Blondeel La Ferrière-aux-Étangs, 19 mai 2022, La Ferrière-aux-Étangs.

Visite Greeter avec Bernard Blondeel La Ferrière-aux-Étangs

2022-05-19 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-19

La Ferrière-aux-Étangs Orne La Ferrière-aux-Étangs

Ermites et Légendes Arthuriennes

Au Vieux Banvou : Saint Ernier et la fontaine aux orages et visite du vieux Chatellier

départ 14h place Buron esplanade des commerces

Durée : 2h

sur réservation

6 personnes maximum

véhicule indispensable

La Ferrière-aux-Étangs

dernière mise à jour : 2022-01-24 par