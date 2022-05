Visite gratuite Nuit des Musées Musée d’histoire locale Marchiennes Catégories d’évènement: Marchiennes

Au travers des 6 salles du musée, vous découvrirez le riche passé abbatial de la ville et bien d’autres thèmes, qui vont de la Préhistoire aux temps modernes : les découvertes des fouilles gallo-romaines, le siège de 1712, les Frères Corbineau, le passé industriel avec la mine et la verrerie, les métiers et jeux d’autrefois, les deux guerres mondiales… Deux temps forts de la visite : le plan relief de la ville telle qu’elle était en 1791 et les sinistres cachots !

