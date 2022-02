VISITE GRATUITE GUIDEE – GRAU D’AGDE – LES BAINS DE MER À LA BELLE ÉPOQUE Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

VISITE GRATUITE GUIDEE – GRAU D'AGDE – LES BAINS DE MER À LA BELLE ÉPOQUE Agde

2022-03-03 15:00:00 – 2022-06-30

2022-03-03 15:00:00 – 2022-06-30

Agde Hérault Confidences d’un guide : le Grau d’Agde, les bains de mer à la belle époque

Histoire des Bains de Mer à la fin du XIX e siècle.

Découvrez les villas Belle-Epoque, le quartier de l’église du Sacré-Cœur et écoutez l’histoire des élégantes pionnières du tourisme balnéaire, en compagnie d’Arnaud, guide conférencier.

> 2 quai Antoine Fonquerle. Maison des services publics, 34300 Le Grau d’Agde Visite proposée par l’Office de Tourisme – Mission Patrimoine Littoral

#ESCAPADEPATRIMOINE

+33 6 45 82 46 14

Découvrez les villas Belle-Epoque, le quartier de l’église du Sacré-Cœur et écoutez l’histoire des élégantes pionnières du tourisme balnéaire, en compagnie d’Arnaud, guide conférencier.

