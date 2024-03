Visite gratuite et spectaculaire de l’exposition « Artificial Dreams » Grand Palais Immersif Paris, samedi 18 mai 2024.

Visite gratuite et spectaculaire de l’exposition « Artificial Dreams » Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h30 Grand Palais Immersif Sur inscription uniquement dans la limite des places disponibles

Visite gratuite et spectaculaire « Artificial Dreams », une exposition-performance qui dresse un panorama de la création artistique assistée par l’IA et les algorithmes. Sur le parcours de l’exposition, les visiteurs sont invités à découvrir des œuvres fabuleuses, parfois inquiétantes, fruits de collaborations entre les artistes et les supercalculateurs. Une plongée immersive dans le monde onirique des machines qui interroge le spectateur sur la fulgurante expansion de l’intelligence artificielle.

Grand Palais Immersif 110 rue de Lyon 75012 Paris Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Île-de-France Le Grand Palais Immersif est une filiale de la Réunion des musées nationaux-Grand Palais dédiée à la production d'expositions numériques. Ces expositions sont présentées dans une salle jusqu'alors inutilisée de l'Opéra Bastille et ont pour objectif de rendre l'art accessible au plus grand nombre, en valorisant l'innovation numérique sous toutes ses formes. Elles ont pour objet de faire vivre une expérience artistique, d'expliquer une œuvre, un artiste ou un courant, en apportant un point de vue et des clés de compréhension, en suscitant des émotions, dans le respect des exigences scientifiques et dans une démarche pédagogique originale.