Nuit des musées Visite gratuite du musée avec audioguide La Maison familiale d’Henri Matisse Samedi 14 mai, 10h00 Gratuit avec augioguide.

Visite du musée avec audioguide

La Maison familiale d’Henri Matisse vous invite à découvrir la jeunesse de l’artiste et le métier de grainetier exercé par ses parents. Flânez dans la maison avec les meubles du peintre, son café couleur, sa boutique et ses expositions. Prolongez votre découverte de Bohain en suivant le circuit audioguidé vous contant l’histoire de la ville et les souvenirs d’enfance de Matisse.

http://www.musee-matisse.com https://www.facebook.com/Maison-Matisse-831853880206174/

Free with augioguide. Saturday 14 May, 10:00

The family House of Henry Matisse invites you to discover the youth of the artist and the job(business) by seedsman exercised by his relative(parents). Stroll(Hang out) in the house with the furniture of the painter, his colour coffee(café), his shop and his exhibitions(exposures). Extend your discovery of Bohain following the audioguidé circuit narrating you the history(story) of the city and Matisse’s childhood memories. motor impairment;visual impairment

La Casa familiar es el lugar de evocación de la juventud de Matisse. La historia local y la infancia del artista se presentan a través de una exposición permanente sobre la actividad textil y el mobiliario del pintor. Dentro de la tienda de semillas, un recorrido lúdico sobre la semilla y la antigua sala de máquinas permiten descubrir la actividad de los padres de Henri Matisse.

Gratis con augioguide. Sábado 14 mayo, 10:00

26 rue du Château, 02110 Bohain-en-Vermandois 02110 Bohain-en-Vermandois Hauts-de-France