Longué-Jumelles Moulin Hydronef Longué-Jumelles, Maine-et-Loire Visite gratuite de l’Hydronef Moulin Hydronef Longué-Jumelles Catégories d’évènement: Longué-Jumelles

Maine-et-Loire

Visite gratuite de l’Hydronef Moulin Hydronef, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Longué-Jumelles. Visite gratuite de l’Hydronef

Moulin Hydronef, le samedi 3 juillet à 17:30

A l’occasion de la nuit Européenne des Musées, l’Hydronef ouvre ses portes aux visiteurs pour une découverte ou redécouverte de sa visite interactive.

Créneaux de visite à réserver en amont

Ouverture gratuite du moulin Hydronef en soirée. Moulin Hydronef avenue du moulin 49160 LONGUE JUMELLES Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T17:30:00 2021-07-03T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Longué-Jumelles, Maine-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Moulin Hydronef Adresse avenue du moulin 49160 LONGUE JUMELLES Ville Longué-Jumelles lieuville Moulin Hydronef Longué-Jumelles