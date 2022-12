Visite gratuite de l’exposition : 120 ans de photographies Lesneven Lesneven Tourisme Côte des Légendes - Nord Bretagne Lesneven Catégories d’évènement: Finistère

2022-12-22

Finistère Lesneven L’exposition « 120 ans de photographies » au Musée du Léon sera ouverte gratuitement le 22 et le 28 décembre de 9h30 à 12h30.

Les bénévoles de l’association des Amis du musée du Léon accueilleront les visiteurs et renseigneront ceux qui le souhaitent. Un panel de photographies de 1983 à 2013 en provenance des réserves du musée a été choisi pour illustrer l’évolution de la ville de Lesneven. Cette évolution porte à la fois sur les monuments, les activités sportives, la vie culturelle, économique et religieuse…

L'exposition démontre aussi que la ville a subi les aléas de l'histoire nationale.

