Ce lieu de 130 m2 rend hommage à notre académicien. Deux espaces complémentaires sont aménagés : une reconstitution fidèle de l’appartement où est né l’écrivain ainsi qu’une salle d’exposition avec des photographies de famille, des cahiers d’écolier, des lettres manuscrites et autres souvenirs d’enfance. Le musée intègre aussi une salle de projection où vous sera présenté un film documentaire d’une durée d’un quart d’heure sur la vie et l’œuvre de Marcel Pagnol. Venez découvrir l’appartement où est né l’un des plus grands artistes français du XXe siècle ainsi qu’une exposition d’objets concernant Marcel Pagnol. Maison natale de Marcel Pagnol 16 cours Barthélemy, 13400 Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhône

