Visite gratuite à vélo : la fête du Tour de France Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Visite gratuite à vélo : la fête du Tour de France Cahors, 28 mai 2022, Cahors. Visite gratuite à vélo : la fête du Tour de France Cahors

2022-05-28 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-28

Cahors Lot Départ au bout du pont Valentré, rive droite. Apporter son vélo, un casque et de l’eau. A l’occasion du passage du Tour de France à Cahors, le 22 juillet, des animations accompagnent l’événement tout au long du printemps. Départ au bout du pont Valentré, rive droite. Apporter son vélo, un casque et de l’eau. Vue de Cahors (2)

Cahors

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Ville Cahors lieuville Cahors Departement Lot

Cahors Cahors Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors/

Visite gratuite à vélo : la fête du Tour de France Cahors 2022-05-28 was last modified: by Visite gratuite à vélo : la fête du Tour de France Cahors Cahors 28 mai 2022 cahors Lot

Cahors Lot