VISITE GRATUIT DU MUSÉE VIVANT DE L’ÉCOLE PUBLIQUE Laval

Laval Mayenne Laval Le musée est situé exactement à l’emplacement de l’ancienne école Henri Chantrel. En poussant les portes de la classe, vous sentiez l’ambiance d’une école primaire de la fin du XIXe et début XXème. Vous visiterez également la salle à thème, qui regorge d’objets témoignant de l’école d’autrefois. Pour finir, vous profiterez de notre boutique, idéale pour les amoureux du vintage: porte-plumes, cahiers, encriers, cartes postales…

VISITE GRATUIT DU MUSÉE VIVANT DE L'ÉCOLE PUBLIQUE CHAQUE PREMIER DIMANCHE DU MOIS
musee.ecole.publique@gmail.com +33 6 73 41 76 75 http://www.museeecole-laval53.fr/
Départ des visites guidées: 14h00 et 15h30

