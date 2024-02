Visite-goûter PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes, samedi 2 mars 2024.

Visite-goûter PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes Samedi 2 mars, 16h00

Début : 2024-03-02 16:00

Fin : 2024-03-02 17:00

Venez découvrir les œuvres et prendre le goûter au cœur de l’exposition de Makiko Furuichi le samedi 2 mars 2024, de 16h00 à 17h00 !

Aux côtés de notre médiatrice, venez vous détendre au PHAKT, déguster une bonne tasse de café et échanger autour de l’œuvre, le tout dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.

Inscription par mail à contact@phakt.fr ou par téléphone au 02 99 65 19 70.

-Gratuit

-Au 5 place des Colombes

-Sur inscription

PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine