Geaune Landes EUR 15 Les vignerons du Tursan vous proposent une visite gourmande à travers leurs chais, à Geaune. Imaginez vos propres accords vin-chocolat tout en découvrant nos chais ! Avec la participation de David Lemée, artisan chocolatier à Serres-Gaston.

