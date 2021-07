Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade Haute-Loire, Saint-Germain-Laprade Visite gourmande PAGES Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Germain-Laprade

Visite gourmande PAGES Saint-Germain-Laprade, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Saint-Germain-Laprade. Visite gourmande PAGES 2021-07-23 – 2021-07-23 Distillerie de la Verveine du Velay Pagès Avenue René Descartes

Saint-Germain-Laprade Haute-Loire Saint-Germain-Laprade Avec la participation des Maisons : Rix, Prouvèze, Bazzana et la Gaec de la Ferme de Pays commercial@verveine.com +33 4 71 03 04 11 http://www.verveine.com/ dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Germain-Laprade Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Germain-Laprade Adresse Distillerie de la Verveine du Velay Pagès Avenue René Descartes Ville Saint-Germain-Laprade lieuville 45.05523#3.962