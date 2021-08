Visite gourmande et Saint Emilion Grand Cru au château Panet Saint-Christophe-des-Bardes, 14 octobre 2021, Saint-Christophe-des-Bardes.

Visite gourmande et Saint Emilion Grand Cru au château Panet 2021-10-14 11:00:00 – 2021-10-17 18:30:00

Saint-Christophe-des-Bardes Gironde Saint-Christophe-des-Bardes

EUR Vignobles familial en conversion BIO nous vous proposons une visite gourmande.

Pour commencer en douceur, je vous emmène à la vigne : pas de bon vin sans beaux raisins ! Puis vous explique comment est fait le vin à Saint Emilion avec une visite du cuvier et du chais à barriques. Ensuite nous prendrons le temps de déguster 6 vins : Saint Emilion Grand Cru et Pomerol. Différents terroirs et différents millésimes, afin que vous puissiez ressentir et comprendre leur effet sur les vins. Puis vient le moment de se détendre, avec une assiette de charcuterie fromage (foie gras, paté, saucisson, fromage de brebis, comté,…) et un verre de Saint Emilion Grand Cru de votre choix !

Vignobles familial en conversion BIO nous vous proposons une visite gourmande.

Pour commencer en douceur, je vous emmène à la vigne : pas de bon vin sans beaux raisins ! Puis vous explique comment est fait le vin à Saint Emilion avec une visite du cuvier et du chais à barriques. Ensuite nous prendrons le temps de déguster 6 vins : Saint Emilion Grand Cru et Pomerol. Différents terroirs et différents millésimes, afin que vous puissiez ressentir et comprendre leur effet sur les vins. Puis vient le moment de se détendre, avec une assiette de charcuterie fromage (foie gras, paté, saucisson, fromage de brebis, comté,…) et un verre de Saint Emilion Grand Cru de votre choix !

+33 066266774

Vignobles familial en conversion BIO nous vous proposons une visite gourmande.

Pour commencer en douceur, je vous emmène à la vigne : pas de bon vin sans beaux raisins ! Puis vous explique comment est fait le vin à Saint Emilion avec une visite du cuvier et du chais à barriques. Ensuite nous prendrons le temps de déguster 6 vins : Saint Emilion Grand Cru et Pomerol. Différents terroirs et différents millésimes, afin que vous puissiez ressentir et comprendre leur effet sur les vins. Puis vient le moment de se détendre, avec une assiette de charcuterie fromage (foie gras, paté, saucisson, fromage de brebis, comté,…) et un verre de Saint Emilion Grand Cru de votre choix !

Vignobles Carles

dernière mise à jour : 2021-08-17 par