Visite Gourmande Distillerie Pagès Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Germain-Laprade

Visite Gourmande Distillerie Pagès Saint-Germain-Laprade, 22 juillet 2022, Saint-Germain-Laprade. Visite Gourmande Distillerie Pagès Distillerie de la Verveine du Velay Pagès Avenue René Descartes Saint-Germain-Laprade

2022-07-22 20:00:00 – 2022-07-22 Distillerie de la Verveine du Velay Pagès Avenue René Descartes

Saint-Germain-Laprade Haute-Loire Saint-Germain-Laprade Vous pourrais visiter la distillerie Pagés pour découvrir la fabrication de la liqueur mais aussi déguster des pâtisseries d’un artisan local. commercial@verveine.com +33 4 71 03 04 11 http://www.verveine.com/ Distillerie de la Verveine du Velay Pagès Avenue René Descartes Saint-Germain-Laprade

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Germain-Laprade Autres Lieu Saint-Germain-Laprade Adresse Distillerie de la Verveine du Velay Pagès Avenue René Descartes Ville Saint-Germain-Laprade lieuville Distillerie de la Verveine du Velay Pagès Avenue René Descartes Saint-Germain-Laprade Departement Haute-Loire

Visite Gourmande Distillerie Pagès Saint-Germain-Laprade 2022-07-22 was last modified: by Visite Gourmande Distillerie Pagès Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade 22 juillet 2022 Haute-Loire Saint-Germain-Laprade

Saint-Germain-Laprade Haute-Loire