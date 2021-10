Visite gourmande de Sancerre Sancerre, 21 décembre 2021, Sancerre.

Visite gourmande de Sancerre 2021-12-21 – 2021-12-21

Sancerre Cher Sancerre

10 EUR Déambuler dans le cœur historique permet de parcourir ses rues et ruelles, de découvrir tout le charme et la beauté de cette ville. Au gré du parcours, le visiteur découvre l’histoire de la Cité médiévale, rencontre les bâtisses et monuments où ont eu lieu les temps forts de son histoire.

La visite se termine par un temps de convivialité et d’échange. C’est alors le moment de découvrir les produits locaux : le crottin de Chavignol et le jambon de Sancerre se dégustent avec un verre de Sancerre.

Avec la Visite gourmande, le patrimoine se mêle à la gastronomie ! Après avoir nourri l’esprit, passons à la découverte des produits locaux.

accueil@tourisme-sancerre.com +33 2 48 54 08 21 http://www.tourisme-sancerre.com/

