Saint-Donat-sur-l'Herbasse Saint-Donat-sur-l'Herbasse Drôme, Saint-Donat-sur-l'Herbasse Visite gourmande de Saint Donat sur l’Herbasse Saint-Donat-sur-l’Herbasse Saint-Donat-sur-l'Herbasse Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Donat-sur-l'Herbasse

Visite gourmande de Saint Donat sur l’Herbasse Saint-Donat-sur-l’Herbasse, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Saint-Donat-sur-l'Herbasse. Visite gourmande de Saint Donat sur l’Herbasse 2021-07-16 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-27 12:00:00 12:00:00 Ardèche Hermitage Tourisme 32 Avenue Georges Bert

Saint-Donat-sur-l’Herbasse Drôme EUR Dégustez l’histoire et les bons produits du terroir de Saint Donat à l’occasion de la visite gourmande ! Une matinée riche où vous découvrirez autant le patrimoine de la commune que les spécialités d’Ardèche Hermitage !

À consommer sans modération ! dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Donat-sur-l'Herbasse Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Donat-sur-l'Herbasse Adresse Ardèche Hermitage Tourisme 32 Avenue Georges Bert Ville Saint-Donat-sur-l'Herbasse lieuville 45.12179#4.98167