VISITE GOURMANDE DE CAVE, 18 mars 2023, Cazouls-lès-Béziers .

VISITE GOURMANDE DE CAVE

55 Avenue Jean Jaurès Cazouls-lès-Béziers Herault

2023-03-18 – 2023-03-18

Cazouls-lès-Béziers

Herault

Léa (Cazouline et fille de vignerons), Lou, Eolia et Léa, étudiantes en 1re année à l’école Sup’ de Com à Montpellier (bachelor 1 responsable de communication) ont choisi notre cave pour leur projet de fin d’année et ont sollicité le chef Pierre Augé de les accompagner dans leur projet.

Elles vous proposent une visite gourmande de la cave avec au programme, visite de cave et dégustations accords mets et vins.

Découvrez les secrets de vinification et comment sont élaborés les vins que vous dégustez, en suivant le parcours du raisin depuis son arrivée jusqu’au chai à barriques.

Une visite ludique et originale !

La visite s’articulera autour de 3 ateliers dégustations avec des mignardises préparées par Pierre Augé, chef de la Maison de Petit Pierre à Béziers, et les vins de la cave.

L’occasion aussi d’admirer notre immense fresque street art et les célèbres gouzous de Jace (grapheur à la renommée internationale). 25€ par pers – place limitée – sur réservation

Découvrez les secrets de vinification et comment sont élaborés les vins que vous dégustez, en suivant le parcours du raisin depuis son arrivée jusqu’au chai à barriques.

Une visite ludique et originale !

La visite s’articulera autour de 3 ateliers dégustations avec des mignardises préparées par Pierre Augé, chef de la Maison de Petit Pierre à Béziers, et les vins de la cave.

Cazouls-lès-Béziers

dernière mise à jour : 2023-02-16 par