Musée de plein air de l’Etang rouge, le samedi 18 septembre à 10:30

Découvrez toute la richesse du Val de Saône et les secrets de la vie quotidienne de nos ancêtres à travers une visite guidée au musée de plein air de l’Etang rouge à Seurre ! Prolongez votre expérience en savourant un délicieux jus de pommes du verger de l’Etang rouge et à travers la dégustation de produits locaux. Les fours à bois vous permettront de goûter du pain et des tartes aux pommes cuites par les soins de l’association des Croqueurs de Pommes du Val de Saône. Attardez-vous pour admirer le travail de Daniel Gaudin, tourneur sur bois, expérimenter les jeux anciens (échasses, quilles, jeux d’anneaux, billes…) et le parcours sensoriel ! Profitez-en pour pique-niquer, flâner le long du verger et des jardins, rencontrer les animaux de l’Etang rouge.

Gratuit | inscription obligatoire.

Musée de plein air de l’Etang rouge Route de Franche-Comté, 21250 Seurre Seurre Côte-d’Or



