Visite gourmande à Ducy : « histoire de la pomme et du cidre en Normandie» Ducy-Sainte-Marguerite Calvados, Ducy-Sainte-Marguerite

Ducy-Sainte-Marguerite

Visite gourmande à Ducy : « histoire de la pomme et du cidre en Normandie» 2021-07-26 10:30:00 – 2021-07-26 12:00:00

Ducy-Sainte-Marguerite Calvados Ducy-Sainte-Marguerite Venez découvrir un château: lieu de vie et de production chargé d'histoire. Corine Vervaeke, guide conférencière, en costume du XIXème siècle, vous racontera l'origine de la pomme et de son histoire, sur plusieurs siècles, si fusionnelle avec la Normandie. Vous pourrez éveiller vos sens au cour d'une dégustation des produits dérivés de ce fruit mythique, accompagnés de douceurs locales.

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ducy-Sainte-Marguerite Étiquettes évènement : Autres Lieu Ducy-Sainte-Marguerite Adresse Ville Ducy-Sainte-Marguerite lieuville 49.21811#-0.6239

